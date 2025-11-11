Станкович уходит из «Спартака»

В «Спартаке» объявили об уходе Станковича с поста главного тренера клуба

Пресс-служба московского «Спартака» в своем Telegram-канале объявила о том, что главный тренер команды Деян Станкович покидает клуб.

«На данный момент «Спартак» находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, что не удовлетворяет руководство клуба. После общения со Станковичем принято решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию», — говорится в сообщении.

Во время флеш-интервью после победы над грозненским «Ахматом» со счетом 2:1 Станковичу задали вопрос о его реплике в адрес судьи. Станкович в ответ обвинил журналиста в провокации.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Ахмат» идет на 11-й строчке с 16 очками. «Спартак» занимает шестое место, набрав 25 баллов. Лидирует в РПЛ московский ЦСКА — команда уже сыграла матч 15-го тура и набрала 33 очка.

В следующий раз «Спартак» проведет московское дерби с ЦСКА 22 ноября. «Ахмат» в этот же день сыграет с «Рубином» на выезде.

Ранее российский тренер сравнил «Спартака» Станковича с цыганом.