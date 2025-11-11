«Не хочу быть обузой»: Месси об участии в чемпионате мира

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси пока не решил, будет ли он играть на чемпионате мира 2026 года, передает Sport.es.
«Я не хочу быть обузой. У нас будет предсезонка, несколько матчей перед чемпионатом мира, и мы увидим, действительно ли я чувствую себя физически готовым, чтобы быть там, где хочу», — сказал Месси.
Месси является воспитанником «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».
В 2021 году футболист покинул каталонский клуб и перешел во французский «ПСЖ», за который отыграл два сезона. В 2023 году форвард перешел в «Интер Майами» и в октябре 2025 года продлил контракт с командой до 2028 года.
Ранее Месси приехал на стадион «Барселоны».