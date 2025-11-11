«Не хочу быть обузой»: Месси об участии в чемпионате мира

Месси пока не решил, будет ли он играть на чемпионате мира

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси пока не решил, будет ли он играть на чемпионате мира 2026 года, передает Sport.es.

«Я не хочу быть обузой. У нас будет предсезонка, несколько матчей перед чемпионатом мира, и мы увидим, действительно ли я чувствую себя физически готовым, чтобы быть там, где хочу», — сказал Месси.

Месси является воспитанником «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

В 2021 году футболист покинул каталонский клуб и перешел во французский «ПСЖ», за который отыграл два сезона. В 2023 году форвард перешел в «Интер Майами» и в октябре 2025 года продлил контракт с командой до 2028 года.

Ранее Месси приехал на стадион «Барселоны».