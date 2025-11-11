На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Легенда ЦСКА предсказал победу сборной России над Перу

Легенда ЦСКА Пономарев предсказал победу сборной России над Перу
Global Look Press

Экс-защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что сборная России сумеет переиграть национальную команду Перу в предстоящем товарищеском матче.

«Подходить к этому матчу надо серьезно, южноамериканские сборные могут уколоть, если наши будут играть расслабленно. Они тоже с высокогорья, как Боливия, так что игра будет похожа на ту, что была с боливийцами в октябре. Игра будет яркой, у нас в составе есть много техничных игроков, у них тоже. Думаю, победим, 2:0 или 2:1», — заявил Пономарев.

Сборная России проведет первый матч в ноябрьской паузе на международные матчи против Перу 12 ноября на санкт-петербургской «Газпром Арене». Затем 15 ноября в Сочи на стадионе «Фишт» команда сыграет со сборной Чили. Игра Россия — Боливия, прошедшая 14 октября, завершилась со счетом 1:0.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

Ранее Валерий Карпин рассказал, поедет ли он на чемпионат мира 2026 года.

