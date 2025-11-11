Карпин рассказал, поедет ли он на чемпионат мира 2026 года

Карпин о поездке на чемпионат мира: у меня нет времени

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что не поедет на чемпионат мира 2026 года, передает Sport24.

«Нет, не хочу. У меня нет на это времени», — сказал Карпин.

В ноябре 2025 года сборная России сыграет товарищеские матчи с Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

