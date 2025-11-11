В сборной России ответили Акинфееву на его недовольство проводами из команды

Тренер Кафанов: Акинфеев достоин больших проводов, но ему еще долго играть

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов ответил на недовольство вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева, который указал, что при проводах из национальной команды удостоился лишь короткого ролика. Его слова приводит РИА Новости.

«Проводов он достоин очень больших. Он очень много сделал и для клуба, и для сборной, и для российской вратарской школы. Но когда вратарям предлагают сделать какие-то проводы, это звучит так, как будто его хотят проводить из футбола», — сказал Кафанов.

Он подчеркнул, что Акинфееву еще долго играть.

В составе сборной РФ Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году футболист вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира, после чего завершил карьеру в национальной команде.

Акинфеев вместе с ЦСКА шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 стал обладателем Кубка УЕФА. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Краснодара» по дополнительным показателям. Обе команды имеют по 33 очка.

