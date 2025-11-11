На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Двух спортсменов не спасли после участия в марафоне в США

Двух участников марафона в США не удалось спасти после забега
true
true
true
close
Doris Heimann/dpa/Global Look Press

Организаторы субботнего марафона в центре Индианаполиса заявили, что двух человек не удалось спасти после участия в забеге, передает Wishtv.com.

Двух человек доставили в местные больницы с разными, не связанными между собой неотложными медицинскими ситуациями, но усилия врачей не привели к спасению спортсменов.

«Безопасность участников — наш главный приоритет, и мы глубоко благодарны медицинским работникам и сотрудникам службы экстренной помощи, которые отреагировали с такой заботой и профессионализмом», — заявили организаторы марафона.

11 ноября стало известно о том, что 25-летнего бегуна сбил грузовик во время марафона в провинции Северный Чхунчхон, Южная Корея.

Марафон состоялся 10 ноября, он проходил на двухполосной дороге в Окчхоне.

Ранее водитель не выжил после нападения на его автобус баскетбольных фанатов.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами