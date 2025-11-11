Двух спортсменов не спасли после участия в марафоне в США

Двух участников марафона в США не удалось спасти после забега

Организаторы субботнего марафона в центре Индианаполиса заявили, что двух человек не удалось спасти после участия в забеге, передает Wishtv.com.

Двух человек доставили в местные больницы с разными, не связанными между собой неотложными медицинскими ситуациями, но усилия врачей не привели к спасению спортсменов.

«Безопасность участников — наш главный приоритет, и мы глубоко благодарны медицинским работникам и сотрудникам службы экстренной помощи, которые отреагировали с такой заботой и профессионализмом», — заявили организаторы марафона.

11 ноября стало известно о том, что 25-летнего бегуна сбил грузовик во время марафона в провинции Северный Чхунчхон, Южная Корея.

Марафон состоялся 10 ноября, он проходил на двухполосной дороге в Окчхоне.

Ранее водитель не выжил после нападения на его автобус баскетбольных фанатов.