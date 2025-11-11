Фигуристка Евгения Медведева выходит замуж

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева выходит замуж. Она получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного, российского танцора Ильдара Гайнутдинова. Спортсменка опубликовала соответствующее видео на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию, который прошел в Казани, фигуристку заметили с обручальным кольцом на безымянном пальце.

Пара раскрыла свои отношения летом 2025 года. Они познакомились на проекте «Звездные танцы». Также она призналась, что благодаря возлюбленному стала ходить в церковь.

Кроме двух золотых медалей мировых первенств, в активе Евгении Медведевой золото чемпионата Европы, она является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, единожды спортсменка выиграла серебряную награду на европейском первенстве. Последний раз фигуристка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

Ранее появилась информация, что звезда Этери Тутберидзе сыграет главную роль в новом спектакле Ильи Авербуха.