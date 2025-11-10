Акинфеев об уходе из сборной: я удостоился лишь 16-секундного ролика

Вратарь Акинфеев: за 15 лет в сборной я удостоился лишь 16-секундного ролика

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев в своей автобиографической книге рассказал, что не жалеет об уходе из сборной России после чемпионата мира 2018 года.

«Когда меня официально провожали из сборной, все, чего я удостоился, — это 16-секундный ролик на табло. Я тогда даже не обиделся. Да и на кого было обижаться? Лишний раз подумал о том, что сделал очень правильный выбор», — написал Акинфеев.

Акинфеев вместе с ЦСКА шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В составе сборной РФ он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году футболист вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира, после чего завершил карьеру в национальной команде.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Краснодара» по дополнительным показателям.

