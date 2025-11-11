Олимпийского чемпиона Могильного ввели в Зал хоккейной славы в Торонто

Российский нападающий Александр Могильный был официально введен в Зал хоккейной славы в Торонто.

Церемония состоялась в ночь на 11 ноября по московскому времени. Могильный не прибыл на мероприятие, однако выступил с речью по видео.

«Рад приветствовать вас из прекрасного города Хабаровска, что на востоке России. Участвуя в этом захватывающем событии вместе с другими удостоенными, я переполнен благодарностью — не только за эту честь, но и за невероятный путь, который привел меня сюда», — заявил он.

Могильный входил в число номинантов на включение в Зал славы с 2009 года.

Могильный — крайний нападающий, заслуженный мастер спорта СССР (1988, снято в 1989). Он — олимпийский чемпион 1988 года, чемпион мира 1989 года, обладатель Кубка Стэнли 2000 года в составе «Нью-Джерси Дэвилз», а также член «Тройного золотого клуба» (термин для обозначения тех хоккеистов, которые выиграли Олимпиаду, мировое первенство и Кубок Стэнли) с 10 июня 2000 года.

В Зал славы в 2025 году были приняты Джо Торнтон, Данкан Кит, Здено Хара, Брайанна Деккер, Дженнифер Боттерилл, а также функционеры Джек Паркер и Даниэль Соважо.

Ранее американский защитник СКА рассказал, что пил водку в России.