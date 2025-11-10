Махачев заявил о готовности завершить карьеру по приказу Нурмагомедова

Экс-боец UFC Махачев: если Хабиб скажет мне завершить карьеру, я его послушаю

Бывший российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев заявил о готовности завершить карьеру по первому слову Хабиба Нурмагомедова. Его слова приводит Championship Rounds.

«Хабиб для меня как старший брат. Если он скажет мне, чтобы завтра я завершил карьеру, я его послушаю. Хабиб как тот парень в зале, который заботится о нас. Он всегда желает самого лучшего», — поделился Махачев.

Махачев и Делла Маддалена сразятся за чемпионский пояс в полусреднем весе (до 77,1 кг) на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США). Поединок состоится 16 ноября.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком весе (до 70,3 кг), где он сумел стать чемпионом UFC, а также поставил рекорд по количеству защит титула в данной весовой категории — четыре успешных защиты подряд.

Махачеву пришлось отказаться от чемпионского пояса в легком весе, чтобы подняться в полусредний.

Ранее Хабиб посоветовал Махачеву не менять весовую категорию.