Губерниев анонсировал реструктуризацию в российском лыжном спорте

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил о грядущих масштабных изменениях в руководстве российского лыжного спорта, передает «Матч ТВ».

«После Олимпийских игр перемены будут неизбежны. После Олимпиады произойдет объединение лыжных видов. Очень сомневаюсь, что объединенную федерацию лыжных видов спорта возглавит Елена Валерьевна Вяльбе», — заявил Губерниев.

20 апреля Губерниев поздравил Елену Вяльбе с днем рождения и намекнул на скорую отставку ее с поста главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). Журналист уже не раз заявлял о своем намерении сместить Вяльбе с поста президента.

25 августа Губерниев упрекнул Вяльбе за ее реакцию на скандал в Санкт-Петербурге, где председатель воронежской Федерации лыжных гонок Алексей Мананков напал на одного из своих юных спортсменов. Тогда глава ФЛГР отказалась от комментариев, сославшись на то, что не видела инцидент.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов.

Ранее МОК опроверг сообщения о запрете трансгендерам («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) участвовать в Олимпийских играх.