Допуск сборной России на командные соревнования назвали «критически важным»

Мастер спорта по выездке, основатель Большого Международного Конного Клуба «Pradar» Вита Козлова рассказала в беседе с «Газетой.Ru», что означает допуск российских всадников к участию в командных соревнованиях в нейтральном статусе.

Сборная России сможет участвовать в международных турнирах с 1 января 2026 года. Ранее россияне имели право выступать в нейтральном статусе только в личных видах.

«Допуск российских конников в командные соревнования под нейтральным флагом — это важный тактический шаг, но не стратегический прорыв, — считает Вита Козлова. — Он тактический, потому что позволяет нашим спортсменам вернуться в международную конкурентную среду после длительного перерыва. Однако стратегическим прорывом это назвать нельзя, так как выступление под нейтральным флагом — это все же мера, лишающая команду национальной идентичности и полноценного представления страны на мировой арене».

Тем не менее мастер спорта по выездке отметила, что допуск до командных соревнований положительно скажется на развитии российских спортсменов.

«Возвращение в командные дисциплины критически важно для развития российского конного спорта. Командные соревнования — это особая динамика, стратегия и психология, которые невозможно воссоздать на внутренних стартах. Без международного опыта российский спорт рискует потерять конкурентоспособность на десятилетия вперед, — отметила Вита Козлова. — Даже выступая под нейтральным флагом, наши спортсмены могут и должны воссоздать командный дух и отработать слаженность действий. Эта внутренняя консолидация станет их главным оружием».

Основатель конного клуба подчеркнула, что рассчитывать на медали в командных соревнованиях сразу после возвращения не стоит.

«В новых условиях наши конники могут рассчитывать на определенный успех, но говорить о подиуме пока рано. Упор следует сделать на индивидуальные квалификации и выступления, где личное мастерство спортсмена в паре с лошадью выходит на первый план», — подчеркнула Вита Козлова.

