На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Допуск сборной России на командные соревнования назвали «критически важным»

Вита Козлова назвала важным допуск российских всадников на командные турниры
true
true
true
close
Администрация г.о. Химки

Мастер спорта по выездке, основатель Большого Международного Конного Клуба «Pradar» Вита Козлова рассказала в беседе с «Газетой.Ru», что означает допуск российских всадников к участию в командных соревнованиях в нейтральном статусе.

Сборная России сможет участвовать в международных турнирах с 1 января 2026 года. Ранее россияне имели право выступать в нейтральном статусе только в личных видах.

«Допуск российских конников в командные соревнования под нейтральным флагом — это важный тактический шаг, но не стратегический прорыв, — считает Вита Козлова. — Он тактический, потому что позволяет нашим спортсменам вернуться в международную конкурентную среду после длительного перерыва. Однако стратегическим прорывом это назвать нельзя, так как выступление под нейтральным флагом — это все же мера, лишающая команду национальной идентичности и полноценного представления страны на мировой арене».

Тем не менее мастер спорта по выездке отметила, что допуск до командных соревнований положительно скажется на развитии российских спортсменов.

«Возвращение в командные дисциплины критически важно для развития российского конного спорта. Командные соревнования — это особая динамика, стратегия и психология, которые невозможно воссоздать на внутренних стартах. Без международного опыта российский спорт рискует потерять конкурентоспособность на десятилетия вперед, — отметила Вита Козлова. — Даже выступая под нейтральным флагом, наши спортсмены могут и должны воссоздать командный дух и отработать слаженность действий. Эта внутренняя консолидация станет их главным оружием».

Основатель конного клуба подчеркнула, что рассчитывать на медали в командных соревнованиях сразу после возвращения не стоит.

«В новых условиях наши конники могут рассчитывать на определенный успех, но говорить о подиуме пока рано. Упор следует сделать на индивидуальные квалификации и выступления, где личное мастерство спортсмена в паре с лошадью выходит на первый план», — подчеркнула Вита Козлова.

Ранее стало известно, что сборная России по водному поло начнет выступать под своим флагом и гимном с 2026 года.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами