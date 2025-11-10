На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский бизнесмен хочет стать полноправным владельцем итальянского футбольного клуба

Бизнесмен Ломакин хочет стать полноправным владельцем «Удинезе»
close
Fix Price

Российский бизнесмен Сергей Ломакин, который 1,5 года назад купил часть акций итальянского футбольного клуба «Удинезе», планирует выкупить оставшуюся часть акций команды, сообщает Mash на спорте.

Ломакин владеет московским клуба «Родина», выступающий в Первой лиге, а также он является совладельцем кипрских клубов «Пафос» и «Акритас Хлоракас», латвийской «Риги», словенского «Целе» и «Юнайтеда» из Дубаи.

В текущем сезоне Серии А «Удинезе» занимает десятое место, набрав 15 очков.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

Ранее двукратный чемпион Италии назначил на пост главного тренера команды экс-наставника московского «Спартака».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Италии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами