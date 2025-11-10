Российский бизнесмен хочет стать полноправным владельцем итальянского футбольного клуба

Российский бизнесмен Сергей Ломакин, который 1,5 года назад купил часть акций итальянского футбольного клуба «Удинезе», планирует выкупить оставшуюся часть акций команды, сообщает Mash на спорте.

Ломакин владеет московским клуба «Родина», выступающий в Первой лиге, а также он является совладельцем кипрских клубов «Пафос» и «Акритас Хлоракас», латвийской «Риги», словенского «Целе» и «Юнайтеда» из Дубаи.

В текущем сезоне Серии А «Удинезе» занимает десятое место, набрав 15 очков.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

Ранее двукратный чемпион Италии назначил на пост главного тренера команды экс-наставника московского «Спартака».