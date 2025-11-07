Двукратный чемпион Италии назначил на пост главного тренера команды экс-наставника «Спартака»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли назначен на пост наставника «Фиорентины». Об этом сообщает сайт итальянского клуба.

Стороны заключили соглашение до конца сезона с возможностью продления еще на один год. Сейчас «Фиорентина» идет на последнем месте в Серии А. Клуб два раза выигрывал чемпионат Италии. Последнее чемпионство «Фиорентина» завоевала в сезоне-1968/69.

Ваноли возглавил «Спартак» в декабре 2021 года и выиграл вместе с клубом Кубок России. Он ушел из команды летом 2022 года.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

Ранее Ваноли стало плохо во время матча.