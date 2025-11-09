На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Ребята явно не в форме»: экс-чемпионка ОИ о провале фигуристов на Гран-при в Казани

Вайцеховская: в голову прийти не могло, что Мишина и Галлямов сорвут программу
Александр Вильф/РИА Новости

Спортивный обозреватель Елена Вайцеховская заявила в своем Telegram-канале, что не ожидала срыва выступления фигуристов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на этапе Гран-при России в Казани.

«Никому и в голову прийти не могло, что Мишина и Галлямов сорвут программу. У меня есть свое объяснение этому, но ограничусь коротким: ребята на текущий момент явно не в форме», — написала Вайцеховская.

По словам Вайцеховской, текущая физическая форма не позволяет фигуристам демонстрировать свою лучшую версию программы, так как Мишиной не хватает высоты в прыжках, а также возникают сложности при входе в поддержки, что особенно критично учитывая перенесенную операцию у партнера.

По итогам соревнований фигуристы не смогли удержать лидерство после короткой программы — в произвольном катании они допустили падение с тройного тулупа и сорвали поддержку. В итоге Мишина и Галлямов заняли второе место, уступив Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.

Ранее стали известны победители парного проката на этапе Гран-при в Казани.

Зимние виды спорта
