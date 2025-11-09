РФС назвал финансовый запрос Аргентины за товарищеский матч неадекватным

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
РФС назвал финансовый запрос Аргентины за товарищеский матч неприемлемым

РФС отказался от матча с Аргентиной из-за неприемлемого финансового запроса
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил об отказе России в организации товарищеского матча со сборной Аргентины из-за завышенных финансовых требований, передает «МК».

«Мы считаем запрашиваемые средства неадекватными», — завил Митрофанов.

Генеральный секретарь отметил, что встреча могла состояться в сентябре, однако аргентинская сторона предпочла провести матч с Анголой, предложившей значительное финансирование в 12 миллионов евро, что РФС счел неприемлемой суммой.

Сборная России проведет первый матч против Перу 12 ноября на санкт-петербургской «Газпром Арене». Затем 15 ноября в Сочи на стадионе «Фишт» команда сыграет со сборной Чили.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

Ранее главный тренер сборной России рассказал, что ожидает от ноябрьских матчей.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
