Россиянка выиграла второй этап Кубка мира по триатлону после отстранения

Российская спортсменка Валентина Рясова одержала победу на этапе Кубка мира в японском Миядзаки.

Триатлонистка победила по итогам плавания на 750 метров, 20 км велогонки и беге на 5 км, преодолев всю дистанцию за 1 час 5 секунд.

Второе место заняла британка Джессика Фулгар, отставшая от Рясовой на три секунды. Третьей стала еще одна представительница Великобритании Тилли Анема с отставанием в шесть секунд. Вторая российская участница Диана Исакова финишировала четвертой, уступив бронзовому призеру 22 секунды.

«Это безумие. Это моя вторая победа, я счастлива», — прокомментировала победу Рясова после финиша.

В сентябре 2023 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Рясову на два года за нарушение антидопинговых правил.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее 80-летняя триатлонистка установила мировой рекорд на чемпионате Ironman.