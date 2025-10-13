На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
80-летняя триатлонистка установила мировой рекорд на чемпионате Ironman

LEEGRUENFELD/X

80-летняя американская спортсменка Натали Грабоу установила мировой рекорд, став старейшей женщиной, победившей на чемпионате мира по триатлону Ironman. Об этом сообщает издание «Подъем».

Грабоу успешно преодолела классическую дистанцию, включавшую заплыв на 3,8 км, велогонку на 180 км и марафонский бег на 42,2 км, показав время 16 часов 45 минут 26 секунд в возрастной категории F80-84.

Ее тренер Мишель Лейк отметила не только спортивные качества Грабоу, но и ее особый подход к тренировкам и соревнованиям.

«Она изучает мужчин своей возрастной группы и находит способы их превзойти», — заявила Лейк.

Этот старт стал для Грабоу десятым на чемпионатах мира на Гавайях. Особенностью ее подготовки стало то, что она начала заниматься триатлоном только в 60 лет, до этого специализируясь на беговых дисциплинах. На квалификацию для нынешнего чемпионата она пробовалась на Ironman в Мэриленде, где показала время 15 часов 53 минуты.

Предыдущий рекорд долголетия среди женщин принадлежал Шери Грюнфельд, которая была включена в Зал славы Ironman после победы в возрасте 78 лет.

