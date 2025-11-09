«Все равно фаворит против «Балтики»: ветеран «Краснодара» объяснил, в чем команда стала сильнее

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, во время карьеры выступавший в том числе за «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что «быки» будут фаворитом матча 15-го тура Российской премьер-лиги против калининградской «Балтики» на выезде, несмотря на четыре дисквалификации.

«Краснодар», однозначно, все равно фаворит. Понятно, что «Балтика» достаточно сложный соперник. Мы видим, что Талалаев действительно собрал команду, которая и физически хороша, и тактически обучена, и никому не бывает легко выиграть в Калининграде. Понятно, есть проблема в том, что Кордоба получил красную карточку, не будет играть, все-таки это основной игрок команды. Это в любом случае проблема руководителей, почему футболисты красные получают – эмоции, не эмоции. Но в любом случае команду, конечно, подводят. Что «Балтика» даст бой «Краснодару» – однозначно. Это команда, которая может навязать свою игру за счет своего характера, бойцовских качеств и физического состояния. Но «Краснодар» все равно выглядит фаворитом, потому что команда достаточно хорошо подняла планку в плане физической игры. Есть стабильность, команда чемпионская. Ребята уже стали чемпионами, сейчас за второе чемпионство бьются. Хороший и интересный будет матч, и у «Краснодара» в нем будут трудности», — отметил Деменко.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ после 14-ти туров, однако победа над «Спартаком» (2:1) в последнем из них создала тренерскому штабу Мурада Мусаева проблемы: Джон Кордоба и Дуглас Аугусто заработали удаления, а Никита Кривцов и Диего Коста перебрали желтых карточек.

Ранее был назван человек, который должен решить судьбу Деяна Станковича в «Спартаке».