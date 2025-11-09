«Слава Богу, что не пускают»: украинская чемпионка ОИ о недопуске России

Украинская чемпионка ОИ Семеренко о недопуске России: не буду это комментировать

Украинская биатлонистка Вита Семеренко, которая в 2014 году стала олимпийской чемпионкой в эстафете в Сочи, заявила, что не собирается подробно обсуждать вопрос с недопуском российских спортсменов на международные старты. Ее слова приводит украинское издание OBOZ.

«Я не буду никак это комментировать. Не пускают — и слава Богу, что не пускают», — заявила она.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

IBU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой своей организации с 2022 года после рекомендации Международного олимпийского комитета после начала боевых действий на Украине. С тех пор отстранение несколько раз продлевалось.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

Ранее в Госдуме предположили долгое рассмотрение CAS апелляции по допуску россиян к ОИ.