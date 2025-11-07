В Госдуме опасаются затянутого рассмотрения CAS апелляции по допуску россиян к ОИ

В Госдуме предположили долгое рассмотрение CAS апелляции по допуску россиян к ОИ

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова предположила, что рассмотрение апелляции на решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) о недопуске российских спортсменов могут специально затянуть, передает «Матч ТВ».

«Насчет разобраться до Олимпиады — скорее всего, это будет самое сложное, потому что осталось немного времени, они могут затянуть этот процесс, как с Камилой Валиевой, когда разбирательство в CAS затянулось на годы», — сказала Журова.

6 ноября министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что российская сторона подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение совета FIS о недопуске россиян на международные соревнования.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов.

Ранее апелляция на решение о недопуске российских лыжников направлена в CAS.