Все новости
«Краснодару» предрекли поражение от «Балтики»

Легенда ЦСКА Пономарев заявил, что «Балтика» сможет обыграть «Краснодар»
Телеграм-канал «ФК «Краснодар» канал»

Экс-защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) калининградская «Балтика» сможет на своем поле обыграть «Краснодар».

По его словам, наставник балтийцев Андрей Талалаев проводит грамотную работу и заслуженно ведет команду в лидирующей группе.

«Балтика» может причесать «Краснодар» на своем поле. Талалаев здорово настраивает своих футболистов, они бегут отлично, борются, трудятся. Видно, что тренер управляет ситуацией, работает с каждым игроком. Комбинационная игра налажена, они быстро проходят середину поля, нагружают оборону противника. Так что здесь Талалаев на правильном пути абсолютно. И они могут на кураже при при большом стечении зрителей, которые их будут поддерживать, победить. Естественно, они могут хорошо сыграть, если физика не подведет», — заявил Пономарев.

Игра «Балтика» — «Краснодар» пройдет на «Ростех Арене» 9 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

«Балтика» после 14 туров набрала 27 очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице. Команда Андрея Талалаева на пять баллов отстает от лидирующего «Краснодара».

Ранее бразилец сравнил доходы Москвы и России.

Футбол. Чемпионат России
