«Причем тут Украина и лыжники?» В России высказались о недопуске на ОИ-2026

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин признался, что не понимает недопуска российских спортсменов на зимние Олимпийские игры — 2026, и подчеркнул, что никто бы не болел за лыжников с национальными флагами. Его слова приводит SVT.

«Причем тут Украина и спортсмены, которые могли поехать на Олимпиаду в статусе, в котором не было бы ни одного упоминания о стране? Они были бы настолько ограничены в своих правах, по сравнению с теми же норвежскими лыжниками», — отметил он.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года по решению Международной федерации лыжного спорта (FIS). С тех пор решение продлевалось несколько раз, отстранение продлили также на заседании организации в октябре 2025 года.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее олимпийская чемпионка объяснила недопуск лыжников нелюбовью к российскому народу.