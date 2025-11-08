Российская лыжница о недопуске на международные турниры: это нелюбовь к моему народу

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Юлия Ступак высказалась о решении совета Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) о недопуске россиян на международные турниры, обвинив организацию в нелюбви к России, передает SVT.

«Очень многие страны находятся в каких-либо конфликтах или разногласиях, но при этом их спортсмены выступают. И вот это для меня уже политика двойных стандартов. Я считаю, что в каком-то плане даже нелюбовь конкретно к моему народу», — сказала Ступак.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года по решению Международной федерации лыжного спорта (FIS). С тех пор федерация дважды продлевала санкции в адрес россиян.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее итальянский спортсмен заявил, что ему жаль российских лыжников.