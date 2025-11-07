На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Футболист «Динамо» поставил себе оценку «0» за первый круг РПЛ

Футболист «Динамо» Гладышев поставил себе оценку «0» за первый круг РПЛ
Александр Вильф/РИА Новости

Футболист московского «Динамо» Ярослав Гладышев поставил себе оценку «0» за первый круг Российской премьер-лиги (РПЛ), передает пресс-служба клуба.

«Себе я бы поставил самую минимальную оценку по пятибалльной шкале – «0», все-таки подкосила травма. А команду оценивать не хотелось бы. Думаю, посерединке. Надеюсь, за второй круг можно будет поставить пятерку», — сказал Гладышев.

В текущем сезоне РПЛ Гладышев провел семь матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

1 ноября «Динамо» в 14-м туре РПЛ сыграло вничью с казанским «Рубином». Встреча, которая прошла в Казани, завершилась со счетом 0:0. На 58-й минуте матча за вторую желтую карточку был удален футболист «Рубина» Константин Нижегородов.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает восьмое место, набрав 17 очков. «Рубин» идет на седьмой строчке, имея в активе 19 баллов.

Ранее петербургский «Зенит» проиграл «Динамо» в Кубке России.

Футбол. Чемпионат России
