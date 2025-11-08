Дягтярев рассказал, нужно ли показывать в России Олимпиаду

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что зимние Олимпийские игры-2026 стоит показывать в России, передает «Россия 24».

«Стоит, нечего даже обсуждать. Надо все показывать. Вы понимаете, мы же смотрим иногда какие-то европейские, азиатские соревнования, в Латинской Америке. Смотреть и показывать нужно все, здесь вообще никакой дискуссии не должно быть», — сказал Дегтярев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года.

