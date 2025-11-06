Российского лыжника отстранили на три года за мельдоний

Лыжника Парфенова отстранили на три года за мельдоний

Российского лыжника Андрея Парфенова отстранили на три года за употребление мельдония, сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Срок дисквалификации будет отчитываться с 22 сентября 2025 года.

В прошлом сезоне Парфенов завоевал две серебряные медали а чемпионате России по лыжероллерам, а также завоевал бронзовую медаль в масс-старте.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

Ранее два российских спортсмена доказали попадание мельдония в организм через молоко.