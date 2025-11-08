Итальянский спортсмен заявил, что ему жаль российских лыжников

Итальянский лыжник Давиде Грац отреагировал на недопуск российских лыжников на Олимпиаду, заявив, что ему жаль россиян, передает Sport24.

«Недопуск российских лыжников? Не хочется обсуждать политику, но этот запрет, безусловно, не идет на пользу нашему виду спорта. Мысли о том, как я мог бы себя представить на их месте, меня расстраивают. Поэтому мне очень жаль российских лыжников», — сказал Грац.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года по решению Международной федерации лыжного спорта (FIS). С тех пор федерация дважды продлевала санкции в адрес россиян.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

