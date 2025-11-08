Федор Емельяненко: пусть Махачев накажет болтливого парня Маддалену

Четырехкратный чемпион мира по ММА в тяжелом весе по версии Pride FC, легендарный боец Федор Емельяненко в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» поделился ожиданиями от поединка россиянина Ислама Махачева против австралийца Джека Делла Маддалены в UFC.

«Дай бог, чтобы Ислам победил и наказал этого болтливого парня. Я хочу, чтобы Ислам сказал свое слово в октагоне», — заявил Емельяненко.

Махачев и Делла Маддалена сразятся за чемпионский пояс в полусреднем весе (до 77,1 кг) на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США). Поединок состоится 16 ноября.

29-летний австралийский боец является действующим чемпионом UFC в этой весовой категории.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком весе (до 70,3 кг), где он сумел стать чемпионом UFC, а также поставил рекорд по количеству защит титула в данной весовой категории — четыре успешных защиты подряд.

Махачеву пришлось отказаться от чемпионского пояса в легком весе, чтобы подняться в полусредний.

