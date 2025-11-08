На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Федор Емельяненко раскрыл, как перенес операцию на плече

Федор Емельяненко заявил, что хорошо чувствует себя после операции на плече
close
Esther Lin MMA Fighting

Четырехкратный чемпион мира по ММА в тяжелом весе по версии Pride FC, легендарный боец Федор Емельяненко в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» рассказал о своем состоянии здоровья в преддверии матча-реванша с хорватским спортсменом Мирко Кро Копом Филиповичем.

«Я провел операцию на плече чуть больше года назад и прошел реабилитационный период. Сейчас чувствую себя замечательно. Буквально через 3-4 недели после операции началось мое восстановление. Четыре месяца я занимался целенаправленной работой на восстановление, а дальше уже подключил полноценные тренировки по боксу», — рассказал Емельяненко.

Матч-реванш против Мирко Кро Копа состоится по правилам бокса. Емельяненко отметил, что уже начал подготовку.

«Когда наметилась возможность побиться с Мирко, я начал целенаправленно работать, делать мои практики в боксе. Сейчас я полноценно работаю с ребятами, со своей командой и в ММА, и в боксе», — отметил Емельяненко.

Первый бой Емельяненко и Кро Копа состоялся 28 августа 2005 года на турнире Pride Final Conflict в Сайтаме (Япония). Известное спортивное издание «Sports Illustrated» признало этот поединок «боем десятилетия».

Тогда Емельяненко одержал победу и защитил титул чемпиона Pride.

Ранее Федор Емельяненко раскрыл, как угадал всю тактику Кро Копа заранее.

