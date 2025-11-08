Федор Емельяненко раскрыл, как перенес операцию на плече

Федор Емельяненко заявил, что хорошо чувствует себя после операции на плече

Четырехкратный чемпион мира по ММА в тяжелом весе по версии Pride FC, легендарный боец Федор Емельяненко в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» рассказал о своем состоянии здоровья в преддверии матча-реванша с хорватским спортсменом Мирко Кро Копом Филиповичем.

«Я провел операцию на плече чуть больше года назад и прошел реабилитационный период. Сейчас чувствую себя замечательно. Буквально через 3-4 недели после операции началось мое восстановление. Четыре месяца я занимался целенаправленной работой на восстановление, а дальше уже подключил полноценные тренировки по боксу», — рассказал Емельяненко.

Матч-реванш против Мирко Кро Копа состоится по правилам бокса. Емельяненко отметил, что уже начал подготовку.

«Когда наметилась возможность побиться с Мирко, я начал целенаправленно работать, делать мои практики в боксе. Сейчас я полноценно работаю с ребятами, со своей командой и в ММА, и в боксе», — отметил Емельяненко.

Первый бой Емельяненко и Кро Копа состоялся 28 августа 2005 года на турнире Pride Final Conflict в Сайтаме (Япония). Известное спортивное издание «Sports Illustrated» признало этот поединок «боем десятилетия».

Тогда Емельяненко одержал победу и защитил титул чемпиона Pride.

