На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лыжница Степанова агитирует перенести старт соревнований из-за отсутствия снега

Степанова предложила перенести старт лыжного сезона из-за глобального потепления
true
true
true
close
Aaron Favila/AP

Российская лыжница Вероника Степанова выступила с инициативой изменения календаря соревнований в связи с глобальным потеплением. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Как насчет прекратить делать вид, что на дворе все еще 1985 год, и и поменять все расписание лыжных соревнований? Климат раньше был совершенно другим», — предложила Степанова.

Степанова отметила, что современным атлетам приходится готовиться к сезону в неестественных условиях — под дождем и на искусственном снегу. Она предложила перенести начало соревновательного сезона на середину декабря, сохранив его до конца апреля, когда во многих регионах еще сохраняется достаточное количество снега.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года по решению Международной федерации лыжного спорта (FIS). С тех пор федерация дважды продлевала санкции в адрес россиян.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее олимпийский чемпион назвал норвежцев отмороженными и астматическими.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами