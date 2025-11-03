Лыжница Степанова агитирует перенести старт соревнований из-за отсутствия снега

Российская лыжница Вероника Степанова выступила с инициативой изменения календаря соревнований в связи с глобальным потеплением. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Как насчет прекратить делать вид, что на дворе все еще 1985 год, и и поменять все расписание лыжных соревнований? Климат раньше был совершенно другим», — предложила Степанова.

Степанова отметила, что современным атлетам приходится готовиться к сезону в неестественных условиях — под дождем и на искусственном снегу. Она предложила перенести начало соревновательного сезона на середину декабря, сохранив его до конца апреля, когда во многих регионах еще сохраняется достаточное количество снега.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года по решению Международной федерации лыжного спорта (FIS). С тех пор федерация дважды продлевала санкции в адрес россиян.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

