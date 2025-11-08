Бывший одноклубник Роналду назвал Месси величайшим футболистом в истории

Нападающий английского «Ливерпуля» Федерико Кьеза, игравший с 2020 по 2021 год вместе с Криштиану Роналду за туринский «Ювентус», назвал Лионеля Месси величайшим футболистом в истории, передает Sky Sports.

«Я играл с Криштиану Роналду. Это было потрясающе. Месси и Криштиану — лучшие футболисты в истории. Но если быть до конца честным, то я должен сказать, что Лео Месси — величайший игрок в истории», — сказал Кьеза.

В минувшем сезоне Роналду отметился 35 забитыми мячами и четырьмя голевыми пасами в 41 матче за «Аль-Наср» во всех турнирах.

В текущем сезоне саудовский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии, набрав 21 очко в семи встречах. Второе место занимает «Аль-Таавун», набравший 18 баллов.

Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию, с января 2023 года он является нападающим команды «Аль-Наср». Несмотря на то что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей.

Ранее сообщалось о том, что Криштиану Роналду и Дональд Трамп могут дать совместное интервью.