«Приходится многим жертвовать»: Месси рассказал о своем таланте

Месси: я с детства был талантливым, но жертв было много

Аргентинский нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси рассказал о своем отношении к футбольному таланту. Его слова приводит Fox Sports.

«Бог дал мне футбольный талант. Я был таким с самого детства, но шел на огромные жертвы в течение карьеры. Чтобы стать профессионалом, приходится многим жертвовать», — поделился Месси.

В феврале 2025 года в СМИ появилась информация, что Месси хочет сыграть за каталонскую команду на обновленном стадионе «Камп Ноу», однако его возвращение не состоится, пока президентом «Барселоны» является Жоан Лапорта.

Месси является воспитанником «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 959 матчей на клубном уровне, забив 784 гола и отдав 376 голевых передач. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки. Также он выступал за французский «ПСЖ».

