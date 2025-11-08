Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» победить в матче НХЛ

Гол и два ассиста Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Детройт» в НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте, завершилась со счетом 4:1 в пользу «рейнджеров». В составе победившей команды голами отметились Уилл Кайлли, Ноа Лаба, Алекси Лафреньер и российский нападающий Артемий Панарин, который также отдал две результативные передачи. Российский защитник команды Владислав Гавриков результативными действиями не отличился, а вратарь Игорь Шестеркин участия в матче не принимал.

За «Детройт» в этой игре единственную шайбу забросил Джей Ти Комфер.

Панарин, набравший в итоге за встречу три очка, был признан первой звездой. Второй звездой стал игрок «Рейнджерс» Алексис Лафренье, на счету которого заброшенная шайба и результативная передача, а замкнул тройку лучших вратарь победившей команды Джонатан Куик, сделавший 32 сэйва.

В следующем матче «Рейнджерс» сыграют с «Нью-Йорк Айдендерс» 9 ноября, а «Детройт» в тот же день сразится с «Чикаго Блэкхоукс».

Ранее российский вратарь получил наказание за удар клюшкой по лицу соперника в матче НХЛ.