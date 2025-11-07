На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Зовут их «Барселона» и «Реал»?» Легенда футбола оценил шансы Батракова и Кисляка уехать из России

Экс-футболист Канчельскис: Батракова и Кисляка пока не зовут европейские топ-клубы
Дмитрий Голубович/«Чемпионат»

Легенда отечественного футбола бывший полузащитник Андрей Канчельскис, прославившийся выступлениями за английские «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон», а также итальянскую «Фиорентину», ныне являющийся главным тренером брянского «Динамо», в комментарии для Legalbet оценил перспективы молодых полузащитников Алексея Батракова из «Локомотива» и Матвея Кисляка из ЦСКА заиграть в европейских топ-чемпионатах.

«Давайте так, будем честны перед друг другом: по кому-нибудь из них есть или было официальное предложение от «Барселоны», «Реала» и других топ-клубов? Нет. Вы не слушайте того, что там в «Доме-2» говорят. Это я про «Матч ТВ». Там любят всякое рассказывать. У нас же как обычно бывает: два-три матча сыграл — и уже король. Нельзя отрицать, что Батраков и Кисляк — хорошие ребята. Но им нужно развиваться. Нельзя говорить, что они готовые футболисты для топ-клубов Европы», — подчеркнул Канчельскис.

Специалист отметил, что нет смысла рассуждать о возможном отъезде игроков в Европу, пока у них не появилось реальных предложений, а у нас в стране любят сначала выдать авансы игроку и «закопать» его при первых неудачах.

В текущем сезоне на счету 20-летнего Батракова 19 встреч, проведенных за «железнодорожников» во всех турнирах. Он отличился 13 забитыми мячами и четырьмя голевыми пасами. 20-летний Кисляк провел за армейцев 22 матча, отметившись пятью голами и таким же количеством результативных передач.

Ранее комментатор «Матч ТВ» заявил, что Станкович оказался не готов к работе в «Спартаке».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
