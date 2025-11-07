Боец поддержал краснодарских детей, устраивающих драки на улицах

Боец на голых кулаках Игорь «Имеля» Ионов положительно высказался в комментарии для Legalbet о группе подростков, которые в одном из районов Краснодара устроили что-то вроде бойцовского клуба.

«В моем детстве это было нормально. Правда, не так организованно. Пришел во двор, а там вечно кто-то дерется. Ничего особенного, парни развлекаются», — рассказал Ионов.

Также он отметил, что абсолютно спокойно отнесся к ситуации, если бы в чем-то подобном участвовал его сын. Имеля подчеркнул, что его времена у детей не было ни телефонов, ни компьютеров, а в подростковом возрасте они предпочитали драться и пить пиво на крышах гаражей. Боец считает, что из устраивающих кулачные поединки в Краснодаре детей могут вырасти хорошие люди, а их времяпрепровождение лучше, чем если бы они сидели за компьютерами.

Жители Краснодара стали жаловаться на организованную группу подростков, устраивающих кулачные поединки в местах, не оборудованных камерами наблюдения. При этом есть информация о как минимум четырех пострадавших со стороны, одна из которых девушка-подросток, избитая до потери сознания.

Ранее министр спорта Дегтярев выступил за продажу пива на стадионах.