На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Боец поддержал краснодарских детей, устраивающих драки на улицах

Боец Ионов: драться и пить пиво, а что еще делать подросткам
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Краснодар и край»

Боец на голых кулаках Игорь «Имеля» Ионов положительно высказался в комментарии для Legalbet о группе подростков, которые в одном из районов Краснодара устроили что-то вроде бойцовского клуба.

«В моем детстве это было нормально. Правда, не так организованно. Пришел во двор, а там вечно кто-то дерется. Ничего особенного, парни развлекаются», — рассказал Ионов.

Также он отметил, что абсолютно спокойно отнесся к ситуации, если бы в чем-то подобном участвовал его сын. Имеля подчеркнул, что его времена у детей не было ни телефонов, ни компьютеров, а в подростковом возрасте они предпочитали драться и пить пиво на крышах гаражей. Боец считает, что из устраивающих кулачные поединки в Краснодаре детей могут вырасти хорошие люди, а их времяпрепровождение лучше, чем если бы они сидели за компьютерами.

Жители Краснодара стали жаловаться на организованную группу подростков, устраивающих кулачные поединки в местах, не оборудованных камерами наблюдения. При этом есть информация о как минимум четырех пострадавших со стороны, одна из которых девушка-подросток, избитая до потери сознания.

Ранее министр спорта Дегтярев выступил за продажу пива на стадионах.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами