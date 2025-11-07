«Пустить жизнь под откос»: легенда «Спартака» о пожизненном отстранении Садыгова от футбола

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор поддержал решение о пожизненном отстранении от футбола экс-инвестора «Химок» Туфана Садыгова, передает «Чемпионат».

«Решение по пожизненному отстранению Садыгова от футбола справедливо. Другое дело, что это никак не поможет сотрудникам «Химок». Есть сотрудники, которые на эти деньги живут. Это просто пустить жизнь под откос», — сказал Мор.

24 мая 2025 года стало известно, что «Химки» не получили лицензию для участия в РПЛ. 28 мая РФС отказал подмосковному клубу в апелляции. «Химки» в завершившемся чемпионате РПЛ заняли 12-е место.

Изначально СМИ сообщали, что подмосковный клуб обанкротился и прекратит свое существование. Было указано, что всех футболистов и работников клуба попросили написать заявления об увольнении по собственному желанию. Футболисты окажутся в статусе свободных агентов и не получат выплаты по долгам, поскольку руководство отказывается выплачивать задолженности после отказа клубу в лицензировании. Позднее в самом клубе эту информацию опровергли.

Ранее Садыгова назвали жуликом и негодяем.