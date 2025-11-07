На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Пустить жизнь под откос»: легенда «Спартака» о пожизненном отстранении Садыгова от футбола

Футболист Мор назвал справедливым пожизненное отстранение от футбола Садыгова
true
true
true
close
Святослав Базеко/Официальный портал Республики Бурятия

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор поддержал решение о пожизненном отстранении от футбола экс-инвестора «Химок» Туфана Садыгова, передает «Чемпионат».

«Решение по пожизненному отстранению Садыгова от футбола справедливо. Другое дело, что это никак не поможет сотрудникам «Химок». Есть сотрудники, которые на эти деньги живут. Это просто пустить жизнь под откос», — сказал Мор.

24 мая 2025 года стало известно, что «Химки» не получили лицензию для участия в РПЛ. 28 мая РФС отказал подмосковному клубу в апелляции. «Химки» в завершившемся чемпионате РПЛ заняли 12-е место.

Изначально СМИ сообщали, что подмосковный клуб обанкротился и прекратит свое существование. Было указано, что всех футболистов и работников клуба попросили написать заявления об увольнении по собственному желанию. Футболисты окажутся в статусе свободных агентов и не получат выплаты по долгам, поскольку руководство отказывается выплачивать задолженности после отказа клубу в лицензировании. Позднее в самом клубе эту информацию опровергли.

Ранее Садыгова назвали жуликом и негодяем.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами