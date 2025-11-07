Экс-инвестор «Химок» двумя словами отреагировал на пожизненное отстранение от футбола

Бывший инвестор подмосковных «Химок» не стал комментировать решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) пожизненно отстранить его от футбола, передает «Матч ТВ».

«Без комментариев», — сказал Садыгов.

«Химки» лишились профессионального статуса после финансовых проблем и неуплаты долгов.

29 октября российский тренер Сергей Юран, возглавлявший турецкий «Серик Беледиеспор», был уволен после 11 сыгранных туров, в которых клуб набрал 13 очков и занял 13-е место во втором дивизионе Турции. 50% акций клуба принадлежали Туфану Садыгову.

Причиной ухода тренера стал открытый конфликт с Садыговым. Юран с бранью в адрес инвестора отреагировал на претензии по поводу непопадания в состав сына Садыгова.

Ранее Садыгова назвали жуликом и негодяем.