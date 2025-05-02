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Экс-тренеру «Спартака» стало плохо во время матча

Экс-тренеру «Спартака» Ваноли стало плохо во время матча чемпионата Италии
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Александр Вильф/РИА «Новости»

Тренер итальянского «Торино» Паоло Ваноли неожиданно упал во время матча чемпионата Италии против «Венеции».

Специалист поднялся со скамейки, о чем-то поговорил с футболистом своей команды, а затем резко упал.

Через несколько секунд он поднялся и показал, что с ним все хорошо. К наставнику подошли медики, но Ваноли остался на скамейке.

В матче «Торино» — «Венеция» счет 1:1. Сейчас идет 83-я минута матча.

Паоло Ваноли стал главным тренером «Спартака» в конце 2021 года, сменив на посту португальского специалиста Руя Виторию. Летом 2022 года после победы в Кубке России итальянец покинул московский клуб, после чего его возглавил испанец Гильермо Абаскаль, которого в середине сентября 2024 года уволили из испанской «Гранады».

В турнирной таблице Серии А «Торино» идет на десятом месте, набрав 43 очка. «Венеция» располагается на 18-й строчке, имея в актеве 25 баллов.

Лидирует в чемпионате «Наполи», набрав 74 очка. На втором месте идет миланский «Интер» (71).

Ранее бывший футболист заявил, что тренер Ваноли не сможет стать чемпионом Италии.

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