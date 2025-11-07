РФС пожизненно отстранил экс-инвестора «Химок» от футбольной деятельности

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение о пожизненном отстранении Туфана Садыгова от любой футбольной деятельности.

Мера применена за «недобросовестные и неразумные действия, которые привели к утрате профессионального статуса клуба».

Садыгов являлся инвестором футбольного клуба «Химки», который в сентябре 2025 года был признан банкротом из-за долгов на сумму 448 миллионов рублей. Решение КДК означает полный запрет на участие в деятельности любого клуба под эгидой РФС.

«Химки» лишились профессионального статуса после финансовых проблем и неуплаты долгов.

29 октября российский тренер Сергей Юран, возглавлявший турецкий «Серик Беледиеспор», был уволен после 11 сыгранных туров, в которых клуб набрал 13 очков и занял 13-е место во втором дивизионе Турции. 50% акций клуба принадлежали Туфану Садыгову.

Причиной ухода тренера стал открытый конфликт с инвестором клуба Садыговым. Юран с бранью в адрес инвестора отреагировал на претензии по поводу непопадания в состав сына Садыгова.

Ранее Сергей Юран покинул пост главного тренера турецкого «Серик Беледиеспор».