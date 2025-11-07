РФС объявил окончательный состав сборной России на матчи с Чили и Перу

В итоговый состав сборной России на ноябрьские матчи попали Сафонов и Головин

Главный тренер сборной России Валерий Карпин утвердил окончательный состав команды на товарищеские матчи с Чили и Перу. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В заявку из 30 футболистов вошли голкипер парижского «ПСЖ» Матвей Сафонов, полузащитник «Монако» Александр Головин и нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.

Российские футболисты под руководством Валерия Карпина обыграли сборные Ирана (2:1) и Боливии (3:0) в рамках октябрьского сбора.

Сборная России проведет первый матч против Перу 12 ноября на санкт-петербургской «Газпром Арене». Затем 15 ноября в Сочи на стадионе «Фишт» команда сыграет со сборной Чили.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

Ранее генсек РФС объяснил паузу в переговорах со сборной США.