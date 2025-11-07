Генсек РФС объяснил паузу в переговорах со сборной США

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что переговоры о товарищеском матче со сборной США приостановлены из-за напряженного графика американской команды, передает РИА Новости.

«Пока у коллег достаточно плотный график товарищеских матчей, который был составлен заранее. Когда начали вести переговоры, стало понятно, что у них, в общем-то, и нет свободных окон», — пояснил Митрофанов.

О возможности проведения товарищеского матча между российскими и американскими футболистами высказывался глава МИД РФ Сергей Лавров. ФИФА и УЕФА, напомним, по-прежнему не допускают российские команды к участию в соревнованиях под своей эгидой.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее депутат Госдумы Николай Валуев призвал не питать иллюзий об отношениях России и США в спорте.