Названы шансы российских самбистов выступить на Паралимпиаде-2032

Российские самбисты с нарушениями зрения имеют высокие шансы принять участие в Паралимпийских играх, которые пройдут в 2032 году в австралийском Брисбене. Об этом заявил президент Международной федерации самбо Василий Шестаков.

«Действительно, наша встреча в Брисбене с Китом Макконнелом (спортивный директор ПИ-2032. — «Газета.Ru») прошла очень хорошо, на высоком деловом уровне. Шансы, что российские слепые самбисты попадут на Паралимпийские игры в Брисбене, очень высоки. Сейчас нам нужно решить ряд вопросов, в том числе касающиеся гендерного равенства.

Со следующего года мы начнем проводить крупные международные турниры слепых среди женщин. Нам также пришлют документ, в соответствии с которым мы будем решать вопросы. Мы готовы это сделать. В Паралимпийском комитете отношение к нашему виду спорта — самое теплое. Так что все шансы попасть на игры есть», — передает слова Шестакова корреспондент «Газеты.Ru».

С 26 по 27 сентября в Сеуле прошла генассамблея МПК. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства.

При этом позже стало известно, что на предстоящих Паралимпийских играх в 2026 году российские атлеты все равно не смогут выступать с флагом и гимном. Президент МПК Эндрю Парсонс пояснил, что за допуск по конкретным видам спорта отвечают отдельные федерации, большинство из которых санкции с россиян не снимали.

Ранее тренер чемпионки мира объяснил, как спортсменам действовать в условиях санкций.