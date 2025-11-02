На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Сафонов уже сидит протирает штаны»: экс-глава «Москвы» об интересе «ПСЖ» к Батракову

Белоус об интересе «ПСЖ» к Батракову: мы уже имеем опыт такого перехода
Дмитрий Голубович/«Чемпионат»

Экс‑президент футбольного клуба «Москва» и бывший вице-президент московского «Локомотива» Юрий Белоус выразил неоднозначную позицию относительно интереса парижского «ПСЖ» к полузащитнику Алексею Батракову, передает Vprognoze.ru.

«Мы уже имеем опыт перехода в «ПСЖ». Я говорю про Сафонова, который сидит протирает штаны на скамейке. Тем не менее, «ПСЖ» — один из лучших клубов мира», — заявил Белоус.

Алексей Батраков является воспитанником академии «Локомотива». Он дебютировал за основной состав команды весной 2024 года. За это время полузащитник принял участие в 61 матче, записав на свой счет 28 голов и 14 результативных передач. На счету игрока 8 встреч за сборную России.

В «ПСЖ» уже играет вратарь Матвей Сафонов с лета 2024 года. В дебютном сезоне вратарь провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота «сухими». Он также в составе клуба стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов, хотя в финальных матчах плей-офф ЛЧ не участвовал.

Ранее «ПСЖ» нацелился на приобретение полузащитника «Локомотива» Батракова.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Франции
