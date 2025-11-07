На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Министр спорта РФ поблагодарил Венгрию за поддержку ОКР

Министр спорта РФ Дегтярев поблагодарил Венгрию за блокировку санкций против ОКР
Валерий Шарифулин/РИА Новости

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев выразил благодарность Венгрии за блокирование инициативы по внесению Олимпийского комитета России (ОКР) в санкционные списки Евросоюза. Его слова приводит РИА Новости.

«Именно Венгрия заблокировала внесение ОКР в санкционные списки, это был бы нонсенс. Спасибо венгерской стороне. В Венгрии отличные условия для проведения соревнований, никаких визовых проблем не видится», — заявил Дегтярев.

Глава спортивного ведомства отметил, что Будапешт становится одной из мировых спортивных столиц, где размещаются штаб-квартиры международных федераций.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее апелляцию на решение о недопуске российских лыжников направили в CAS.

Олимпиада 2026
