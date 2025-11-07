Министр спорта РФ поблагодарил Венгрию за поддержку ОКР

Министр спорта РФ Дегтярев поблагодарил Венгрию за блокировку санкций против ОКР

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев выразил благодарность Венгрии за блокирование инициативы по внесению Олимпийского комитета России (ОКР) в санкционные списки Евросоюза. Его слова приводит РИА Новости.

«Именно Венгрия заблокировала внесение ОКР в санкционные списки, это был бы нонсенс. Спасибо венгерской стороне. В Венгрии отличные условия для проведения соревнований, никаких визовых проблем не видится», — заявил Дегтярев.

Глава спортивного ведомства отметил, что Будапешт становится одной из мировых спортивных столиц, где размещаются штаб-квартиры международных федераций.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее апелляцию на решение о недопуске российских лыжников направили в CAS.