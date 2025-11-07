На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ПАОК с голевой передачей Оздоева разгромил «Янг Бойз» в Лиге Европы

ПАОК с Оздоевым и Чаловым одержал вторую победу подряд в Лиге Европы
Giannis Papanikos/Shutterstock

Греческий ПАОК, за который выступают российские полузащитник и нападающий Магомед Оздоев и Федор Чалов, одержал свою вторую победу в основной стадии Лиги Европы. Вслед за французским «Лиллем» (4:3) в Салониках был обыгран швейцарский «Янг Бойз» — 4:0.

Гости уже на шестой минуте остались в меньшинстве, когда после просмотра VAR за грубый фол был удален некогда выступавший за «Ростов» Армин Гигович. В первом тайме команда Рэзвана Луческу так и не смогла реализовать численный перевес, зато продуктивно провела вторую половину.

Счет открыл итальянский полузащитник Алессандро Бьянки, замкнувший в подкате прострел Абдул-Рахмана Баба. После этого на замену вышел Оздоев и сразу же сделал голевую передачу на Гиоргиоса Якумакиса. Третий мяч провел Яннис Константелиас, а точку поставил Баба.

Чалов также появился на поле по ходу второй половины, но результативными действиями отличиться не смог.

ПАОК догнал в таблице своего соперника и находится в зоне выхода в плей-офф.

Футбол. Лига Европы
