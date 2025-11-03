На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Не хочу скромничать»: Роналду высказался о сравнении с Месси

Pedro Nunes/Reuters

Португальский нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду в интервью Пирсу Моргану заявил, что он не согласен с мнением, по которому аргентинский форвард американского «Интер Майами» Лионель Месси лучше него.

«Я не согласен с мнением, что Месси лучше меня. Не хочу скромничать», — отметил нападающий.

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, а также чемпионом Европы в составе сборной Португалии. Роналду принадлежит мировой рекорд по количеству забитых мячей за сборную: сейчас на его счету 143 гола в составе португальской команды. Всего на его счету 950 голов за всю футбольную карьеру.

Месси является воспитанником «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки. Также он выступал за французский «ПСЖ».

Ранее сын Роналду забил первый мяч за сборную Португалии.

