В РФС высказались о возможности проведения матча сборной России в Донецке

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о возможности проведения матча сборной России в Донецке, заявив, что все регионы России должны иметь возможность принять сборную, передает «Матч ТВ».

«Это в том числе та цель, которую мы ставим: чтобы все регионы России имели возможность принять у себя сборную. Это в том числе один из элементов переговоров РФС с УЕФА и ФИФА», — сказал Митрофанов.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Ранее в РФС рассказали о переговорах с ФИФА и УЕФА по вопросу допуска России.