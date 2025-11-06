Стало известно, перейдет ли российский футболист ЦСКА в чемпионат Турции

Таймаз Хархаров, агент полузащитника московского ЦСКА и сборной России Кирилла Глебова, заявил, что его клиент не переедет в чемпионат Турции, передает «Чемпионат».

«Трабзонспор» меня никуда не приглашал. Да и я поехал бы в Турцию лишь в туристических целях. Не планируем везти туда Глебова, не стоит даже об этом говорить. Из Турции со мной никто не связывался», — сказал Хархаров.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Глебов провел 12 матчей, забив четыре мяча.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

