«Не скажу, что от него хотели избавиться»: экс-игрок «Зенита» о новом контракте Вендела

Экс-игрок «Зенита» Николаев: Вендел доказал, что он качественный футболист
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Николаев назвал достаточно очевидным подписание нового контракта с бразильским полузащитником петербургской команды Венделом. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Не скажу, что «Зенит» прям хотел избавиться от Вендела летом. Просто поведение самого бразильца к этому располагало. Вендел вел себя так, будто у него заканчивается контракт, играл через пень-колоду, поздно приезжал на сборы, опаздывал. Но тут Вендел вернулся и доказал, что он качественный футболист, в хорошей форме», — отметил он.

1 ноября стало известно, что «Зенит» продлил контракт с бразильским футболистом Венделом до лета 2029 года. Вендел играет за «Зенит» с 2020 года. В составе петербургского клуба он четыре раза становился чемпионом России.

В межсезонье Вендел планировал перейти в бразильский «Ботафого», но трансфер сорвался по геополитическим причинам. Клуб разорвал уже подписанный контракт, так как владелец «Ботафого» Джон Текстор является гражданином США, и у него могут возникнуть проблемы из-за сотрудничества с российским клубом.

Руководство «Ботафого» заявило, что им запрещено проводить транзакции в адрес «Зенита», так как владельцы российского клуба включены в санкционный список.

Ранее Вендел рассказал, воспользуется ли возможностью получить российский паспорт.

